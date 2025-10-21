Раскрыта позиция Трампа по вопросу украинских территорий

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что его волнует лишь окончание конфликта с Российской Федерацией, а не принадлежность территорий Украины, пишет The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на высокопоставленный источник.

Хозяин Белого дома заявил Зеленскому, что его ключевым приоритетом является прекращение боевых действий, и ясно дал понять, что не привержен какому-либо конкретному результату по вопросу земель, поделился подробностями собеседник издания.

Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что в странах Европейского союза (ЕС) боятся, что президент США Дональд Трамп может надавить на Украину ради территориальных уступок в пользу Российской Федерации. В частности, речь шла о том, что результатом территориальных уступок бывшей советской республики станет масштабное перевооружение во многих странах Европы, которое сильно поменяет внутриевропейский политический курс.