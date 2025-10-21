Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл повторил высказывание пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт про маму после вопроса журналиста портала HuffPost о галстуке главы оборонного ведомства Пита Хегсета, похожего на флаг РФ.

© Global look

Хегсет пришел на встречу 17 октября в галстуке с широкими полосами белого, синего и красного цвета. Эти же цвета используются в государственной символике США, но на галстуке Хегсета полосы были расположены в той же последовательности, что на государственном флаге РФ. Остальные представители американской администрации, включая самого Трампа, предпочли однотонные галстуки.

"Твоя мама купила ему этот галстук, это патриотический американский галстук, болван", - ответил он на вопрос журналиста портала про "российские цвета" в галстуке.

Пресс-секретарь оборонного ведомства США Кингсли Уилсон, в свою очередь, на вопрос о том, что Хегсет часто использует фрагменты американского флага в элементах одежды, что может нарушать правила использования флага США, ответил, что его начальник - "патриот, который чтит страну и флаг".

Ранее Ливитт в ответ на вопрос журналиста HuffPost о том, кто выбирал Будапешт как вероятное место проведения встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сказала "Твоя мама".