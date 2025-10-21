Маленькая камера с телевизором: в каких условиях Саркози будет отбывать срок

Бывший президент Франции Николя Саркози будет отбывать пятилетний срок по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании в одиночной камере тюрьмы Ла Санте. Об этом пишет «Российская газета».

Суд Парижа в сентябре приговорил Саркози к пяти годам лишения свободы. Судьи постановили, что экс-президент будет отбывать наказание в одиночной камере с 21 октября 2025 года.

Сегодня бывший президент Франции Николя Саркози в сопровождении жены Карлы Бруни прибыл в парижскую тюрьму Ла Санте, расположенную на левом берегу Сены.

При этом сторонники политика, собравшиеся у его дома, проводили Саркози аплодисментами и признаниями в любви.

В Ла Санте бывший глава Франции будет отбывать срок в одиночной камере площадью от девяти до двенадцати квадратных метров. В ней находится стол со стулом, есть душевая, холодильник, плита и даже телевизором. Однако доступ к телеканалам платный, он стоит 14 евро в месяц.

Для того, чтобы совершать покупки, у Саркози будет специальный счет. Кроме того, в камере есть телефон, по которому он сможет говорить с заранее утвержденными администрацией контактами.

По словам адвоката экс-президента Франции Кристофа Ингрена, Николя Саркози проведет в камере минимум три-четыре недели до рассмотрения судом ходатайства об освобождении, пишет РИА Новости.

«Средний срок рассмотрения дела в апелляционном суде Парижа составляет один месяц. Таким образом, в любом случае, даже если ничто не оправдывает это содержание под стражей, он пробудет там в течение месяца», — отметил защитник.

Теоретически Саркози может быть помилован действующим президентом Франции Эммануэлем Макроном. Но для этого он должен признать свою вину.

Напомним, что 17 октября Эммануэль Макрон встретился со своим предшественником в Елисейском дворце. Закрытая встреча продлилась больше часа. Информация о ней попала в СМИ 20 октября.