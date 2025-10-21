Вынесенные из Лувра экспонаты могут исчезнуть навсегда

Занимающийся похищениями произведений искусства детектив Артур Бранд предсказал возможную судьбу экспонатов, похищенных из музея Лувр в Париже. Его цитирует Sky News.

Он объяснил, что полицейские изучат записи камер видеонаблюдения за последние недели, чтобы выявить подозрительных людей, осматривающих галерею. Однако, подчеркнул эксперт, вероятность того, что награбленное будет найдено в целости и сохранности, уменьшается с каждым днем.

«Эти королевские драгоценности настолько знамениты, что их просто невозможно продать. Единственное, что воры могут сделать, — это переплавить серебро и золото, разобрать бриллианты, попытаться их огранить. Так они могут исчезнуть навсегда», — заключил он.

Французский музей Лувр подвергся нападению грабителей в масках 19 октября: злоумышленники проникли в здание под видом работников. Ограбление длилось всего 7 минут, было украдено девять из 23 предметов коллекции Наполеона III: ожерелье, брошь, тиара и другие драгоценные экспонаты. Преступники скрылись с награбленным, оставив после себя корону императрицы Евгении, жены Наполеона III, обронив ее на улице. Эксперты считают, что за этим дерзким ограблением могут стоять как профессиональные группировки, так и любители.