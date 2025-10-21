Трамп «что-то задумал»: в Дании всерьез опасаются потери Гренландии

Прошло несколько месяцев с тех пор, как президент США Дональд Трамп в последний раз хвастался, что может захватить Гренландию «тем или иным способом». Но это молчание обманчиво, и его одержимость этим гигантским автономным островом в составе Дании не уменьшилась, пишет Politico.

По данным Politico, высокопоставленные датские чиновники опасаются, что Трамп по-прежнему полон решимости стать первым президентом США, который значительно расширит американскую территорию с момента покупки Аляски Эндрю Джонсоном в 1867 году.

В статье подчеркивается, что, несмотря на недавние соглашения в сфере обороны и торговли, Гренландия может стать «крупнейшей аварией в трансатлантических отношениях за всю историю эпохи Трампа 2.0».

Датчане также опасаются, что некоторые из их партнеров в ЕС и НАТО так и не поняли, насколько серьезной угрозой для отношений с США может стать «зацикленность Трампа на Гренландии». Они также называют его подход угрозой для «глобального уважения суверенитета и международных границ».

Политики ЕС предпочитают относиться к планам Трампа по аннексии Гренландии как к шутке - «но никто в Копенгагене не смеется». По данным Politico, датские власти убеждены, что Белый дом Трампа «что-то задумал». Это мнение подтверждается майской статьей The Wall Street Journal о попытках американских спецслужб выявить «полезных» гренландцев, симпатизирующих планам Трампа.

В августе Дания вызвала высокопоставленного американского дипломата, чтобы обсудить информацию о трех американских гражданах, предположительно связанных с Трампом, проводящих «тайные операции» в Гренландии. По данным датских СМИ, целью этих людей было «разжечь неприязнь к Копенгагену» со стороны гренландцев.

По информации Politico, датское правительство ожидает не военного вторжения, а «вторжения долларов». Либо в виде прямого предложения крупной суммы каждому гренландцу, либо в виде кампании по подкупу влияния и местных политиков. В Копенгагене опасаются, что «медленный захват» земель не вызовет достаточно сильной реакции в Брюсселе.

В 2019 году во время своего первого президентского срока Трамп впервые предложил купить Гренландию у Дании. Эта идея была отвергнута как датчанами, так и самими гренландцами. Перед своей инаугурацией в 2025 году Трамп назвал «абсолютной необходимостью» контроль США над Гренландией. Он сказал, что это нужно для «национальной безопасности и свободы во всем мире».

Премьер Гренландии после этого заявил, что Гренландия «не продается». В своем выступлении в марте Трамп вновь сказал о желании присоединить Гренландию к США, пообещав «сделать остров богатым» и предоставить ему миллиардные инвестиции.

Заявление Трампа было сделано в преддверии выборов в Гренландии, на которых в итоге победила оппозиция, выступающая за проведение референдума о независимости. Позже Трамп сказал, что США «пойдут так далеко, как сочтут нужным», чтобы заполучить Гренландию.