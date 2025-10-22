Польский журналист назвал глупостью угрозы Сикорского в адрес Путина

Lenta.ruиещё 17

Слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что Варшава не может гарантировать безопасный пролет главы России Владимира Путина на возможную встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в Будапеште, является безответственными. С таким заявлением выступил редактор издания Do Rzeczy Павел Лисицкий в эфире YouTube-канала.

Польский журналист назвал глупостью угрозы Сикорского в адрес Путина
© Global Look Press

«Ничто не указывает на то, что Путин полетит над Польшей, поэтому этот вопрос просто несерьезен. Так почему же наш министр иностранных дел угрожает? Что он хочет достичь этой глупостью?» — возмутился журналист.

Лисицкий также предположил, что Сикорский просто пытается набрать политические очки и показать собственную важность.

В Польше Сикорскому задали вопрос после угроз в адрес Путина

Глава Сикорский ранее заявил, что страна не может гарантировать, что самолет президента России принудительно не посадят при возможном пролете над территорией государства.

В свою очередь, политолог Рафаэль Ордуханян рассказал, что ответ Москвы в случае провокации Евросоюза с самолетом Владимира Путина будет разрушительным.