Обзор иноСМИ: «надежды Трампа под угрозой», «ограбление казны Кремля ударит по немцам»

The New York Times рассказала об опасениях Трампа насчет Нетаньяху

На этой неделе Белый дом работает над сохранением мирного соглашения по Газе - американские власти всё больше обеспокоены тем, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху может разрушить сделку, пишет The New York Times. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отправился в Израиль, чтобы присоединиться к Стиву Уиткоффу, спецпосланнику Трампа на Ближнем Востоке, и Джареду Кушнеру, зятю президента, которые сыграли важную роль в заключении сделки. В то же время Трамп предупредил, что позволит израильским силам «уничтожить» ХАМАС, если насилие в Газе продолжится.

Новый виток насилия в воскресенье подчеркнул хрупкость десятидневного перемирия. По данным израильских военных, двое израильских солдат погибли и еще один был ранен, когда члены ХАМАС выпустили противотанковую ракету по армейской машине. Израиль ответил на это волной авиаударов. Несколько чиновников Трампа на условиях анонимности сообщили NYT, что в администрации опасаются выхода Нетаньяху из сделки. По словам чиновников, стратегия Вэнса, Уиткоффа и Кушнера заключается в том, чтобы удержать Нетаньяху от возобновления полномасштабного наступления. Трамп считает, что лидеры ХАМАС готовы продолжать переговоры в духе доброй воли, а нападение на израильских солдат было совершено «маргинальным элементом».

«Надежды Трампа на второй саммит с Путиным могут быть сорваны»

Надежды главы США Дональда Трампа на скорую встречу с президентом России Владимиром Путиным могут рухнуть: осведомленные источники CNN сообщили, что ожидаемая на этой неделе предварительная встреча ключевых помощников президентов была отложена. Пока неясно, почему встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио не состоится на этой неделе. Один из источников сообщил, что у Рубио и Лаврова разные ожидания относительно завершения украинского кризиса.

В понедельник Рубио и Лавров провели телефонный разговор и обсудили следующие шаги. Позже Рубио «подчеркнул важность предстоящих встреч», а в Кремле охарактеризовали беседу министров как «конструктивную дискуссию». Однако источник, знакомый с ситуацией, сообщил CNN, что после этой беседы американские чиновники сочли, что российская позиция недостаточно отошла от «максималистского курса». По словам собеседника канала, Рубио вряд ли будет рекомендовать провести встречу Путина и Трампа на следующей неделе. Однако министры могут снова поговорить на этой неделе.

Байден завершил курс лучевой терапии

Бывший президент США Джо Байден завершил курс лучевой терапии для лечения агрессивной формы рака предстательной железы, сообщает CBS News. Как отмечает канал, эта новость - «обнадеживающий признак прогресса», но она не означает окончания лечения. Представительница Байдена подтвердила, что бывший президент, которому в следующем месяце исполнится 83 года, в понедельник завершил лучевую терапию в Филадельфии.

Офис Байдена впервые объявил 11 октября, что бывший президент в течение нескольких недель проходил курс лучевой терапии рака простаты. Эшли Байден, дочь экс-президента, опубликовала короткое видео, на котором ее отец звонит в колокольчик. Онкологические центры в США предлагают пациентам звонить в настенный колокольчик после завершения лечения, чтобы ободрить других пациентов и проинформировать их о прогрессе. Однако пока неясно, потребуется ли Байдену какое-либо другое лечение. Врачам необходимо оценивать состояние пациента в течение нескольких недель после завершения курса, подчеркивает CBS News.

«Ограбление казны Кремля: заплатить придется немцам»

В сентябре 2025 года СМИ сообщили, что Еврокомиссия (ЕК) рассматривает возможность передачи Украине замороженных активов РФ в форме долговых расписок. В Брюсселе предложили обменивать активы на краткосрочные облигации ЕС с нулевым купоном. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал «кредит Украине под российские активы» воровством российского имущества. За этим кредитом скрывается сложная конструкция, которая в конечном итоге может дорого обойтись немецким налогоплательщикам, пишет Frankfurter Rundschau. ЕК при поддержке канцлера Германии Фридриха Мерца намерена получить доступ к замороженным российским активам на сумму около 140 миллиардов евро. Основная их часть находится у бельгийского депозитария Euroclear.

До сих пор ЕС использовал для оказания помощи Киеву только проценты, начисленные по этим депозитам: по данным Еврокомиссии, речь идет о 1,6 миллиарда евро. Новый план Брюсселя предусматривает заимствование ЕС на рынке капитала, обеспечение кредита российскими активами и передачу денег Украине в качестве займа. План ЕС основан на фантазии о том, что Украина однажды сможет погасить кредиты, предоставляемые ЕС, поскольку получит от России выплаты, подчеркивается в статье. Даже сторонники плана признают, что «риск невозврата кредитов, гарантированных российскими активами, составляет почти 100 процентов». Если Украина не получит выплат, ответственность будут нести налогоплательщики ЕС. ЕК раскрывает решение «почти буднично»: члены Евросоюза должны предоставить гарантии по кредиту для Украины. Для Германии это означает следующее: необходимо будет создать резервы на сумму около 35 миллиардов евро; учитывая 100-процентный риск дефолта, всю сумму, возможно, придется отнести на расходы.

Не хватает на инфраструктуру: армия США обратилась к частным инвесторам

Армия США обратилась к частным инвестиционным группам, включая Apollo, Carlyle и Cerberus, с просьбой создать крупные стратегические проекты, которые помогут профинансировать модернизацию военной инфраструктуры, пишет Financial Times. Министр армии США Дэниел Дрисколл и министр финансов Скотт Бессент в прошлый понедельник провели форум с участием 15 самых известных компаний Уолл-стрит по выкупу активов, чтобы обсудить сделки. Дрисколл рассказал FT, что он попросил компании разработать «умные модели финансирования или уникальные модели финансирования», чтобы помочь удовлетворить потребности армии в инфраструктуре. По его словам, на следующее десятилетие на инфраструктуру армии выделено всего 15 миллиардов долларов, а необходимы 150 миллиардов.

Это стало последним примером усилий администрации Трампа по сотрудничеству с индустрией частного капитала и «беспрецедентной попыткой» привлечь крупнейших инвесторов Уолл-стрит к прямой работе в сфере национальной безопасности США, подчеркивает FT. Дрисколл добавил, что проекты могут включать центры обработки данных и предприятия по переработке редкоземельных металлов. Также они могут подразумевать «обмен федеральной земли на вычислительные мощности или продукцию, полученную в результате переработки редкоземельных металлов». По задумке властей США, частные инвестиционные группы смогут строить центры обработки данных на военных базах и заключать договоры аренды с правительством.