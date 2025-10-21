Саркози обещал продолжить разоблачать "судебный скандал", приведший к заключению

Бывший президент Франции Николя Саркози сообщил в письменном заявлении, что продолжит разоблачать "судебный скандал", который привел к его тюремному заключению.

"Я продолжу разоблачать этот судебный скандал, это изнурительное испытание, которое мне пришлось терпеть более 10 лет", - говорится в заявлении, опубликованном на его странице в X.

Саркози отметил, что судебное расследование было инициировано на основании документа, фальсификация которого была доказана.

"Сегодня утром я испытываю глубокую скорбь за Францию, которая оказалась унижена проявлением мести, доведшей ненависть до беспрецедентного уровня. Я не сомневаюсь, что правда восторжествует. Но цена, которую придется заплатить, будет сокрушительной", - подчеркнул экс-президент.

Во вторник Саркози, занимавший пост президента Франции с 2007 по 2012 год, был помещен в парижскую тюрьму Санте для отбывания пятилетнего срока по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года. 25 сентября он был признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции. При этом суд не установил факта нелегального финансирования избирательной кампании 2007 года.

В мае 2012 года, за восемь дней до второго тура президентских выборов во Франции, агентство Mediapart сообщило, что лидер Ливии (в 1969-2011 годах) Муаммар Каддафи выделил Саркози €50 млн на предвыборные расходы. В качестве доказательства оно опубликовало на своем сайте постановление, подписанное секретарем Главного народного комитета по внешним связям и международному сотрудничеству Ливии. Парижский суд признал опубликованный документ поддельным.