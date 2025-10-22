Адвокат рассказал, как прошел первый день Саркози в тюрьме

Экс-президент Франции Николя Саркози в первый день заключения позанимался спортом и начал писать свою книгу. Об этом рассказал его адвокат Жан-Мишель Дарруа в эфире телеканала BFMTV.

© Газета.ru

«Сегодня он позанимался спортом, начал писать свою книгу», — сообщил Дарруа после свидания со своим клиентом в тюрьме.

По словам адвоката, Саркози также навестила его супруга Карла Бруни. Он отметил, что первый день в заключении — всегда ужасно, но экс-президент Франции это преодолел и продолжит держаться.

Саркози поместили в тюрьму Санте

21 октября Николя Саркози прибыл в тюрьму в Париже, где будет отбывать пятилетний срок по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года властями Ливии. В последнем заявлении перед заключением политик отметил, что «за решетку сажают не бывшего президента, а невиновного человека».

Адвокаты уверены, что уже к Рождеству он выйдет на свободу. Что Саркози делал перед заключением и где будет отбывать наказание — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о тайной встрече Макрона с Саркози.