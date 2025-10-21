Залужный: ЕС не считает Украину полноценным партнером по безопасности

Экс-главком ВСУ, украинский посол в Великобритании Валерий Залужный признал, что Евросоюз не рассматривает Украину в качестве полноценного партнера в формировании новой архитектуры европейской безопасности.

Залужный выразил свое мнение в статье, опубликованной на сайте польского исследовательского центра Eastern Flank Institute. Как полагает экс-главком ВСУ, основываясь на программном документе ЕС - Белой книге по европейской оборонной готовности к 2030 году, Евросоюз в обеспечении собственной безопасности до 2030 года будет полагаться только на НАТО и, соответственно, США.