Президент Украины Владимир Зеленский может получить в Великобритании приказ сорвать мирный процесс перед встречей американского лидера Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина. Об этом предупредил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема в соцсети Х.

«Перед встречей Трампа и Путина Зеленский посетит Лондон. Скажут ли ему снова британцы не вести переговоры? Сорвут ли они мирный процесс, как они сделали в 2022 году? C наибольшей вероятностью», — отметил политик.

Ранее американская конгрессвумен Анна Паулина Луна раскритиковала Британию за давление на Зеленского ради отказа от мирных переговоров в 2022 году.

16 октября Путин и Трамп провели двухчасовой разговор по телефону. По словам американского лидера, стороны достигли «большого прогресса». Глава Белого дома также сообщил о предстоящей встрече с российским коллегой в Будапеште.