Предсказание Нострадамуса про Запад начало сбываться

Пророчество французского врача, алхимика и астролога Нострадамуса о Западе на 2025 год начинает воплощаться в реальность. Об этом сообщает Daily Mail.

Провидец предрекал «тихое падение Запада» после пожара с восточной стороны. Предполагается, что под пожаром подразумевается конфликт на Украине, за которым последует значительное снижение влияния Запада на мир.

Нострадамус говорил, что «долгой войной вся армия истощилась, так что они не находят денег для солдат». По его словам, «вместо золота или серебра они будут чеканить кожу, галльскую медь и знак полумесяца Луны».

Современные исследователи трактуют строки из «Пророков» о том, что «когда Марс будет править своим путем среди звезд, человеческая кровь будет окроплять святилище», как предвестие Третьей мировой войны.

Ранее экстрасенс Атос Саломея по прозвищу «Живой Нострадамус» подтвердил прогноз болгарской провидицы Ванги о том, что люди вступят в контакт с инопланетянами в 2025 году.