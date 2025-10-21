Глава киевского режима Владимир Зеленский получит приказ сорвать мирный процесс перед возможной встречей президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Будапеште, заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) финский политик Армандо Мема.

Автор публикации отметил, что перед встречей Трампа и Путина Зеленский посетит Лондон. C наибольшей вероятностью британцы снова скажут главе киевского режима не вести переговоры и сорвут мирный процесс, как они сделали в 2022 году, поделился своей точкой зрения Мема.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в пятницу в Лондоне пройдет очередная встреча "коалиции желающих", в которой примет участие глава киевского режима Владимир Зеленский.

На прошлой неделе состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа — один из самых продолжительных с начала 2025 года. Глава российского государства и хозяин Белого дома обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины.