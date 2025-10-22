Пашинян высказался об аресте оппозиционного мэра Гюмри

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опроверг свою причастность к аресту оппозиционного мэра армянского города Гюмри Вардана Гукасяна. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, задержание Гукасяна не имеет отношения к «мыслям и действиям» самого министра.

«Мои мысли могут быть использованы против меня. Как мои мысли могут быть использованы против других?» — сказал политик.

21 октября адвокат главы второго по величине города Армении Заруи Постанджян сообщила об аресте своего клиента.

Гукасян был избран мэром в апреле 2025 года. Политик публично критиковал власти и высказывал мнение о необходимости вступления Армении в союз с другими государствами для сохранения суверенитета. Суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил его под стражу на два месяца.

Напомним, градоначальника Гюмри и семерых сотрудников мэрии города задержали в рамках расследования уголовного дела об участии в коррупционных схемах. В Антикоррупционном комитете Армении заявили, что против главы города и главного архитектора Гюмри возбудили дело по фактам требования и получения взяток.