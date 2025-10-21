Пенсионера, который стрелял в премьера Словакии Фицо, посадили на 21 год

Суд приговорил к 21 году тюрьмы 72-летнего Юрая Цинтулу, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в мае 2024 года. Об этом во вторник, 21 октября, сообщает телеканал Markiza.

© Вечерняя Москва

— Цинтула осужден на 21 год тюрьмы за террористическую атаку, — передает источник.

В мае прошлого года на Роберта Фицо произошло покушение на убийство. Стрелявшим оказался 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула.

После задержания он признался, что был против действий кабмина, направленных на ограничение свободы СМИ. Фицо сообщил, что не верит в то, что покушение на него было совершено «одиноким сумасшедшим», и считает его активистом оппозиции.

В Сети также появились кадры с места нападения на премьер-министра Словакии и фото мужчины, который выстрелил в премьер-министра.

Политолог Сергей Марков* прокомментировал покушение на политика и предположил, что стрельбу по премьер-министру Словакии Роберту Фицо мог открыть представитель украинской военизированной группировки неонацистского режима.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.