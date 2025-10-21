Новый премьер Японии посетит саммиты АСЕАН и АТЭС

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила, что посетит саммиты АТЭС и АСЕАН в Южной Корее и Малайзии в этом месяце.

"На следующей неделе в Малайзии открывается саммит АСЕАН, затем в Южной Корее пройдет саммит АТЭС. Это отличный шанс лично встретиться с лидерами многочисленных стран", - пояснила она на своей первой с момента избрания пресс-конференции.

Такаити пообещала активно продвигать внешнюю политику, направленную на реализацию концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Новый премьер-министр Японии также сообщила, что в ближайшее время встретится с президентом США Дональдом Трампом и "выведет японско-американские отношения на еще более высокий уровень". Такаити добавила, что альянс с Соединенными Штатами - краеугольный камень японской внешней политики и политики безопасности. "И наши отношения не ограничиваются лишь нашими двумя странами. От проблем Индо-Тихоокеанского региона и до вопросов Ближнего Востока, Европы и Украины - Япония и США будут тесно сотрудничать", - пояснила она, выразив уверенность, что ей удастся построить с Трампом доверительные отношения.

21 октября ключевая нижняя палата парламента большинством голосов выбрала председателя Либерально-демократической партии Санаэ Такаити 104-м премьер-министром Японии. Такаити стала первой женщиной-премьером в истории страны. Она придерживается консервативных политических взглядов, выступает за повышение обороноспособности Японии и развитие японско-американского альянса.