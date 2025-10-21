Надежда на Россию: Трамп хочет наладить контакт с Китаем необычным способом

Встреча президентов РФ и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, приближается, но ее подготовка идет медленнее, чем хотелось бы американскому президенту. Трамп хотел бы ускорить процесс, чтобы успеть провести саммит до конца октября, но есть несколько факторов, которые этому препятствуют, сообщает РИА Новости.

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились о встрече в четверг, на которой должны быть достигнуты финальные договоренности о дате саммита. Однако у Трампа на последней неделе октября заняты первые два дня из-за визита в Южную Корею, где 31 октября открывается саммит АТЭС с Си Цзиньпином.

Авторы отмечают, что встреча с Си для Трампа важна, так как он хочет представить себя как человека, остановившего конфликт на Украине. Хотя реальное урегулирование украинского конфликта маловероятно, для Трампа важно показать, что Америка примирилась с Россией, чтобы создать впечатление, что Россия может вернуться к Западу. Однако сообщается, что отношения Путина с Си носят стратегический характер, и Москва не станет подыгрывать Трампу.

Трамп анонсировал визит в Китай

В итоге встреча Путина и Трампа пройдет после встречи с Си, что лишает Трампа возможности использовать эту комбинацию для давления на Китай, подчеркивается в статье.