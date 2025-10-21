Король Карл III «истощён» на фоне борьбы с раком: «Уильяма тихо готовят к вступлению в должность»

Лечение рака у короля Карла III проходит гораздо сложнее, чем представляется общественности. В связи с этим принцу Уильяму приходится брать на себя дополнительные королевские обязанности. Об этом сообщает RadarOnline.

В феврале 2024 года стало известно о страшном диагнозе 76-летнего монарха, и с тех пор он проходит курс лечения. Королевский помощник поделился, что несмотря на тяжёлое состояние, король не собирается полностью отказываться от своих обязанностей.

«Он истощён, но не останавливается, — отметил источник. — Каждое утро настаивает на просмотре своих красных папок. Он считает, что служение стране — его призвание, и будет продолжать, пока может».

Из-за ухудшения здоровья Карла III принц Уильям активно включился в решение важных вопросов. Именно благодаря его усилиям принц Эндрю был вынужден отказаться от всех своих королевских титулов в связи с продолжающимся скандалом вокруг имени Джеффри Эпштейна.

В конце марта Карл III был госпитализирован из-за побочных эффектов лечения, что вынудило его отменить ряд запланированных встреч.

Эта ситуация заставила принца Уильяма осознать, что ему, возможно, придётся занять трон раньше ожидаемого срока. «Они тихо готовят Уильяма к быстрому вступлению в должность, — сообщил приближённый к королевской семье источник. — Иллюзия идеального здоровья рушится. То, что мы видим, — это реальность за короной: монарх в упадке».

Будущему монарху приходится совмещать заботу о семье с возросшим количеством официальных обязанностей.