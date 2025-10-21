Возможная встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Будапеште будет одним из самых опасных моментов для Украины, сообщает Bloomberg.

Грядущий саммит в столице Венгрии может стать одним из самых опасных моментов для бывшей советской республики с самого начала боевых действий, поделился своей точкой зрения автор публикации.

Обозреватель издания указал на то, что после недавних переговоров в Вашингтоне глава киевского режима Владимир Зеленский вновь оказался в тяжелой ситуации, так как ему или придется пойти на уступки по отношению к Российской Федерации, или отказаться, что может спровоцировать давление со стороны главы американского государства.

Если Зеленский откажется от условий российской стороны, то в глазах хозяина Белого дома глава киевского режима снова станет преградой к наступлению мира, резюмировал колумнист.