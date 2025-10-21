Раскрыт страх Европы перед уступкой территорий Украиной
В странах Европейского союза (ЕС) боятся, что презеидент США Дональд Трамп может надавить на Украину ради территориальных уступок в пользу России.
Об этом со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник сообщает журнал Politico.
По мнению источника, результатом уступок Украины станет «масштабное перевооружение во многих европейских странах», которое сильно поменяет внутреннюю политику ЕС.
Алаудинов предупредил Украину о грозящей катастрофе
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала Украину не признавать Донбасс за Россией ради урегулирования конфликта.