Мэра армянского города Гюмри Гукасяна арестовали на два месяца
Антикоррупционный суд Армении постановил заключить мэра Гюмри Вардана Гукасяна под стражу сроком на два месяца. Об этом рассказал его адвокат после объявления судебного решения. Политик обвиняется в получении взятки в размере 10 тысяч долларов.
«Суд принял решение избрать арест на два месяца в качестве меры пресечения», — отметил адвокат. Информацию передает ТАСС.
Ранее антикоррупционный комитет Армении проинформировал о начале уголовного производства в отношении Вардана Гукасяна. В ходе широкомасштабных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий были выявлены факты получения взяток мэром Гюмри, а также главным архитектором города. Как сообщили в комитете, в рамках указанного уголовного дела в отношении восьми лиц, включая руководителя города, вынесены решения о возбуждении публичного уголовного преследования и их задержании. Администрация Гюмри заявила, что после ареста главы города мэрия продолжит функционировать в обычном режиме.