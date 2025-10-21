Михаил Хазин назвал «картину мира» Дональда Трампа «искажённой»

Президенту США важно знать мнение Владимира Путина. Российский лидер способен предложить ему «взгляд со стороны». Об этом экономист рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Зная, как идут разговоры Владимира Путина с Дональдом Трампом, я всё больше и больше склоняюсь к мысли, что первые части этих разговоров состоят в том, что Трамп внимательно слушает картину мира Путина. Не потому, что он хочет встроиться в путинскую картину мира, а потому, что его картина мира настолько искажена, что хорошо бы, чтобы был хоть какой-то взгляд со стороны. А Путин при этом в состоянии дать именно взгляд. Си Цзиньпин не может дать Трампу взгляд не потому, что Трамп Си не любит, а потому, что Си — китаец. У него взгляд на мир китайский. И для человека англосаксонской цивилизации то, что говорит Си, непонятно».

Ранее Хазин заявил, что США вытесняют Великобританию и Китай из Восточного Средиземноморья. При этом Лондон «активно пакостит» Вашингтону для защиты интересов Пекина. Американцы сталкиваются с нехваткой ресурсов и нуждаются в новых союзниках, заключил экономист в эфире радиостанции «Говорит Москва».