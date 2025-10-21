ВОЗ сократила почти наполовину число старших руководителей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сократила число руководителей старшего звена почти наполовину. Об этом заявил ее генеральный директор Тедрос Аданом Гебрейесус, подчеркнув, что речь идет о "болезненном процессе" в условиях реструктуризации.

Гебрейесус выступил на 76-й сессии Регионального бюро ВОЗ для стран Западно-Тихоокеанского региона. Текст выступления распространила пресс-служба организации.

Секретариат ВОЗ "стремится оказывать поддержку всем государствам-членам", однако организация столкнулись "с очень сложной ситуацией", отметил гендиректор, напомнив, что в 2025 году проводится "масштабная реструктуризация - в штаб-квартире и во всех регионах".

"Мы начали с самого верха, сократив число старших руководителей и директоров в штаб-квартире почти наполовину, - сказал Гебрейесус. - За последние несколько недель и месяцев мы пережили болезненный процесс прощания со многими коллегами".

Глава ВОЗ пояснил, что речь идет о "людях, которые служили миру", в том числе "в условиях экстремального давления во время пандемии COVID-19, и они не заслуживают подобного обращения".

Тем не менее, по словам Гебрейесуса, в ВОЗ рассматривают "нынешний кризис" как возможность построить организацию, "которая будет больше сосредоточена на своей основной миссии, станет более независимой и сможет лучше выполнять свои обязательства" перед государствами-членами и людьми, которым она служит.

"Мы ищем модели, позволяющие делать больше меньшими средствами", - заключил гендиректор.

Страны - участницы ВОЗ приняли в мае 2025 года сокращенный бюджет на 2026-2027 годы в размере $4,2 млрд на фоне решения США, одного из крупнейших доноров, о выходе из организации. Первоначальный проект бюджета в $5,3 млрд был пересмотрен в сторону понижения на 21%. США официально перестанут быть членом организации в 2026 году. 3 февраля 2025 года Вашингтон фактически приостановил деятельность Агентства по международному развитию (USAID), которое выделяло значительный объем средств на финансирование международных организаций.