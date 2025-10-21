Премьер Канады сделал дерзкое предупреждение Нетаньяху

Глава правительства Канады Марк Карни пообещал арестовать премьера Израиля Биньямина Нетаньяну на основании ордера Международного уголовного суда (МУС), если он приедет в Канаду. Между тем газета Toronto Sun написала по этому поводу, что своим заявлением Карни в угоду личным взглядам снова поставил под угрозу национальные интересы.

В интервью агентству Блумберг на вопрос о том, готов ли кабмин Карни следовать ордеру МУС и арестовать израильского премьера, если тот приедет в Канаду, Карни ответил положительно.

«Карни должен начать откладывать свои мысли в сторону, - пишет Toronto Sun. - И поставить Канаду на первое место». В противном случае «мы все пострадаем».

В публикации подчеркивается: Канада должна налаживать и без того сложные отношения с США, а Карни предлагает арестовать ключевого союзника американского президента Дональда Трампа "на основании сомнительных решений сомнительного суда".

МУС в конце ноября 2024 года выдал ордера на арест Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в Газе.