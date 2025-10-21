Поскреби канцлера Германии Мерца – отскребешь фюрера. Главу германского правительства обвиняют в использовании "опасной" риторики в отношении иммиграции. Канцлер-лицемер отвергает критику и настаивает, что любой, у кого есть дочери, согласится с тем, что "мы должны что-то изменить”.

Критики обвинили канцлера Германии Фридриха Мерца в “опасной” риторике в отношении иммиграции после того, как он выступил за “очень масштабную” высылку людей из городов – и заявил, что любой, у кого есть дочери, согласился бы с ним.

Как пишет The Guardian, Фриц Мерц, вступивший в должность в мае с обещанием сдержать рост ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD или АДГ), в понедельник отчитал репортера, который спросил, хочет ли он пересмотреть свои жесткие высказывания о миграции, сделанные на прошлой неделе, в свете широкой критики, или извиниться за них.

“Я не знаю, есть ли у вас дети, в том числе дочери, - сказал Мерц журналисту. – Спросите своих дочерей, я подозреваю, что вы получите довольно громкий и ясный ответ. Мне нечего возразить, напротив, я подчеркиваю: мы должны что-то изменить”.

Левая оппозиция обвинила Мерца в том, что он взял пример с экстремистских партий, чьи заявления о том, что мигранты совершают сексуальное насилие над женщинами и девочками, стали глобальным лозунгом ультраправых.

Рикарда Ланг, видный член парламента от "Зеленых", обвинила Мерца в покровительственном отношении к молодым женщинам, которое не учитывает их реальных политических интересов.

“Возможно, ”дочерям" тоже надоело, что Фридрих Мерц заботится об их правах и безопасности только тогда, когда он может использовать их для оправдания своей совершенно отсталой политики?" написала “зеленая” в соцсетях.

Мерц уверяет, что его приоритетом якобы является “безопасность в общественном пространстве”, и подчеркнул, что только в том случае, если это будет гарантировано, “основные политические партии вернут доверие”.

На прошлой неделе он подверг критике высказывания, которые, по словам критиков, намекали на то, что разнообразие само по себе является проблемой в немецких городах: “Конечно, у нас все еще есть эта проблема в городском пейзаже, и именно поэтому федеральный министр внутренних дел сейчас работает над тем, чтобы разрешить и осуществлять высылку в очень больших масштабах”, - сказал Мерц во время визита в землю Бранденбург под Берлином.

Клеменс Росток, лидер "Зеленых" в Бранденбурге, обвиняет Мерца в разжигании расовых предрассудков своим комментарием, что вызвало небольшие протесты в нескольких городах Германии в минувшие выходные: “Это опасно, когда правящие партии пытаются навешивать на людей ярлык проблемы, основываясь на их внешности или происхождении”.

Натали Павлик из социал–демократической партии, младших партнеров в правительстве Мерца, заявила: “Миграция не должна подвергаться стигматизации с помощью упрощенной или популистской реакции - это еще больше разделяет общество и в конечном итоге помогает не тем людям, вместо того чтобы продвигать решения”.

Блок лидера консерваторов ХДС/ХСС на февральских всеобщих выборах показал разочаровывающий результат в 28,5%, уступив антимигрантской AfD с ее рекордными 20,8%, напоминает The Guardian. С тех пор ультраправые сравнялись с ХДС/ХСС, даже обогнав ее в некоторых опросах, на фоне опасений избирателей по поводу иммиграции, преступности и экономической стагнации.

Мерц поднялся на вершину своей партии, пообещав проводить более жесткую политику в отношении миграции, чем давний канцлер ХДС Ангела Меркель, отвергнув ее лозунг “мы можем это сделать”, связанный с наплывом беженцев десять лет назад, и возложив на нее часть вины за популярность АДГ.

Канцлер-лицемер придерживался порой более популистского тона, чем Меркель, и, как известно, обвинял “маленьких пашей” в периодическом вандализме в канун Нового года, а просителей убежища - в том, что они записываются на прием к стоматологу за счет граждан Германии.

Христианские демократы Мерца встретились в воскресенье и понедельник, чтобы обсудить стратегию в преддверии выборов в пяти землях в следующем году. АДГ уверенно лидирует в двух восточных регионах, пользуясь рекордной поддержкой в 40%.

Лицемер Мерц настаивал на том, что его партия едина в том, что касается запрета на сотрудничество с АДГ в правительстве, политика, широко известная как “брандмауэр”.

Однако недавние данные опросов общественного мнения напугали некоторых христианских демократов, заставив горстку партийных чиновников и советников в последние недели предположить, что “брандмауэр” может оказаться несостоятельным и контрпродуктивным в долгосрочной перспективе.

Несогласные утверждают, что до тех пор, пока “Альтернатива для Германии», которую местные органы безопасности заклеймили как правоэкстремистскую, может действовать со стороны, не принимая сложных решений, требуемых руководством, она будет извлекать выгоду из существующего дефицита, от которого страдают многие западные демократии.

Исследователи из Германии недавно обнаружили, что основные партии, такие как ХДС, все чаще позволяют ультраправым определять повестку дня, невольно узаконивая их идеи и распространяя их дальше. Хотя в понедельник Мерц сопротивлялся использованию слова “брандмауэр”, он настаивал на том, что существуют “фундаментальные разногласия” с AfD, которые делают сотрудничество невозможным.

“Мы принимаем этот вызов”, - сказал Фриц Мерц. “Теперь мы также очень четко и недвусмысленно заявим, за что выступает АДГ. Мы будем очень четко и недвусмысленно дистанцироваться от них. Прежде всего, важно, чтобы мы противостояли этому успешной работой в правительстве”.

Канцлер утверждает, что это означало бы вывести экономику из спада с помощью стратегий, направленных на экономический рост, оставаясь при этом в рамках конституции в борьбе с нелегальной миграцией.

Сопредседатель AfD Элис Вайдел, которая назвала движение МАГА президента США Дональда Трампа образцом для подражания и встретилась с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, высмеяла новый отпор Мерца, заявив, что это только усилит поддержку ее партии. “Мерц и его функционеры продолжают замыкаться в себе, - написала она в социальной сети. – Они борются против АДГ, мы боремся за Германию”.