Мелони выступила с призывом по использованию активов РФ в пользу Украины

Премьер-министр Мелони заявила, что Италия настаивает на осторожном подходе к вопросу использования замороженных российских активов.

© Roberto Monaldo/Zuma/TACC

Она указала на это в ходе своего выступления в парламенте в преддверии саммита ЕС, на котором планируется поднимать этот вопрос.

"По поводу замороженных российских активов мы считаем, и в этом мы не одиноки, что необходимо уважать международное право, верховенство закона, защищать финансовую стабильность и обеспечивать выполнимость каждого шага, который может быть предпринят", - сказала Мелони.

Ранее в итальянских СМИ появились публикации, что она достаточно скептично настроена в отношении использования российских активов для передачи в качестве кредита Украине.

При этом Мелони отметила, что поддержка Киеву станется неизменной. Но она в очередной раз повторила, что это не предусматривает направление войск на Украину.

"Каждая страна в составе "коалиции желающих" сделает вклад по собственному усмотрению. Италия уже дала ясно понять, что не будет направлять свои войска", - указала премьер.

Она также отметила важность равного распределения сил для обеспечения безопасности границ НАТО как на восточных, так и на южных рубежах.