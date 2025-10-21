Назван неудобный вопрос, который Лукашенко подготовил для Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на потенциальной встрече с Владимиром Зеленским может предупредить его об ответе на провокации ВСУ. Как сообщает News.ru, такое мнение высказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.

Перенджиев отметил, что Минск неоднократно заявлял о том, что белорусские солдаты никогда не перейдут границу другого государства. Несмотря на это, Киев пытается устраивать теракты и диверсии на территории Белоруссии.

«Белоруссия просто хочет понять: если так дело пойдет, то ей придется стать стороной конфликта на стороне России. Перед этим Лукашенко хотелось бы, наверное, посмотреть в глаза Зеленскому и спросить, что он хочет», — заявил военный политолог.

Перенджиев добавил, что Лукашенко беспокоит вопрос попыток организации госпереворота в Белоруссии с участием «засланцев» из Польши и Украины — фактически, белорусских националистов.

«Лукашенко хочет задать вопрос Украине. Если вы все время пытаетесь организовать агрессию против Белоруссии, а Белоруссия не вмешивается в СВО и всячески отдаляется от нее, если вы так себя ведете по отношению к Белоруссии, то Белоруссия будет вынуждена в целях обеспечения своей национальной безопасности больше вовлекаться в СВО», — заключил эксперт.

Зачем Лукашенко стремится наладить контакт с Зеленским

Ранее председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что ведомство работает над установлением контакта с властями Украины. Он отметил, что официальная позиция Минска — необходимость проведения встреч и поиска решений, которые будут приемлемы для обеих сторон.