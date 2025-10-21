Пока вы спали: подготовка Венгрии к визиту Путина и готовность Стубба быть переводчиком

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Венгрии раскрыли, что спецслужбы готовят для Путина к его визиту

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что спецслужбы обеспечат полную безопасность президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа во время их встречи в Будапеште. Им будут помогать коллеги из США и России, пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию эксперта в соцсети Х.

"Оба президента Трамп и Путин будут в безопасности в Венгрии. <…> Венгерские службы хорошо обучены. Им будут помогать американские и российские специалисты. Защита президентов будет иметь первостепенное значение", — написал Кошкович.

Президент Финляндии готов быть переводчиком между Трампом и Зеленским

Президент Финляндии Александр Стубб выразил готовность участвовать в административной части переговоров по урегулированию на Украине в качестве "переводчика". Об этом Стубб заявил в интервью британской газете Times, сообщает РИА Новости.

"Я очень хорошо вижу свою роль (в административной части переговоров - ред.) ... Поэтому, если я могу быть полезен в разрешении украинского кризиса в качестве переводчика где-то между Зеленским и Трампом, пусть будет так. И это здорово. Знаете, возможность писать сообщения и звонить президенту США полезна, но мне также нужно быть осторожным, ведь это может закончиться в любой день", - заявил президент Финляндии.

"Убить его". На Западе выступили с жестким заявлением по Украине

Профессор Хельсинского Университета Туомас Малинен заявил, что без отлучения Владимира Зеленского от должности президента Украины невозможно достичь мира. Он также обратил внимание на то, что глава киевского режима не может заключить мир, так как его могут за это убить, пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию эксперта в соцсети Х.

"Отстранение Зеленского от власти необходимо для достижения мира. Это объясняется тем, что он не может заключить мир, потому что фашистские группировки, обладающие реальной властью на Украине, могут убить его за это", — отметил профессор.

По его мнению, если Зеленский решит заключить мирное соглашение с большими уступками в пользу России, то радикальные украинские силы как минимум устроят государственный переворот.

Посол Австралии в США извинился перед Трампом, пишут СМИ

Посол Австралии в США Кевин Радд извинился перед президентом США Дональда Трампа за свои слова после напряженной сцены во время встречи в Белом доме. Американский лидер извинения принял, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Guardian.

В понедельник в Белом доме произошла перепалка между Трампом и Раддом во время многолюдной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе. Президент США поинтересовался, работает ли Радд до сих пор на своем посту, и заявил, что "он ему тоже не нравится и, вероятно, никогда не понравится". Это вызвало смех в зале.

"Спустя полчаса... было слышно, как Радд извинился перед президентом, наклонившись через стол, чтобы принести слова сожаления человеку, которого он назвал "деревенским идиотом" четыре года назад", - пишет издание.

Как отмечает газета, Трамп сказал Радду, что "все прощено".

Правительство Японии ушло в отставку

Правительство Японии во главе с премьер-министром Сигэру Исибой ушло в отставку. Во второй половине дня планируется проведение выборов нового премьер-министра в парламенте, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

Отмечается, что если не произойдет ничего непредвиденного, новым премьер-министром станет Санаэ Такаити. Она будет первой в истории Японии женщиной на этом посту.