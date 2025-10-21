Важный сигнал: почему Трамп сделал выбор в пользу диалога с Путиным

Поразительный контраст между двумя диалогами – Путина с Трампом и Зеленского с Трампом – обнажает фундаментальный сдвиг во внешней политике США. Западные СМИ пытаются представить ситуацию как «прагматичный поворот» Трампа, но на деле мы наблюдаем крах всей стратегии сдерживания России, выстроенной за последние годы. Об этом «ФедералПресс» рассказал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Михаил Варшав.

© ФедералПресс

«Глубинная суть происходящего в том, что Вашингтон фактически признал: роль Украины как инструмента давления на Москву исчерпана. Двухчасовой разговор Путина и Трампа, прошедший в «доверительной атмосфере», показал, что стороны говорят на одном языке – языке большой политики, где эмоции и лозунги уступают место трезвому расчету. При этом Зеленскому было демонстративно отказано даже в минимальных уступках, что символизирует конец эпохи «безоговорочной поддержки» Киева», – пояснил эксперт.

Путин сделал США неожиданный подарок: идея впечатлила Трампа

По его словам, Трамп не просто отказал в поставках «Томагавков», но и открыто заговорил с украинским президентом в терминах капитуляции – беспрецедентный случай в истории американо-украинских отношений. Это важный сигнал.

Предстоящая встреча в Будапеште выглядит не просто очередным саммитом, а своего рода признанием новой реальности, где Россия возвращается за стол переговоров как равный партнер. Это классический пример того, как геополитические реалии вновь берут верх над идеологией. Трамп, несмотря на свою непредсказуемость, оказался достаточно прагматичным политиком, чтобы признать, что дальнейшее противостояние с Россией грозит США неутешительными результатами на всех фронтах – от экономического до военного. И выбор в пользу диалога с Владимиром Путиным – это не изменение позиции, а возвращение к традиционной реальной политике, которую предыдущие администрации США необдуманно отбросили, подытожил эксперт.

Напомним, Болгария поможет Путину добраться на встречу с Трампом.