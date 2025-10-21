Соединённые Штаты могут принять радикальные меры по устранению Владимира Зеленского, заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. По его словам, на это указывают утечки со встречи с Зеленским президента США Дональда Трампа.

«Если утечки о том, как проходила эта встреча, подтвердятся, и у Трампа не будет перемен настроения, то будут приняты радикальные меры вообще по устранению Зеленского», — цитирует Азарова ТАСС.

Он подчеркнул, что такие планы есть.

Ранее бывший полковник армии США Энтони Шэффер подчёркивал в интервью американскому юристу Эндрю Наполитано, что Зеленский — «мертвец», а его «полезность» подошла к концу.