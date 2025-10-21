Выяснилось, почему невозможно запретить пролет самолета Путина над Европой

Ни одно государство не имеет полномочий запретить пролет самолета президента России Владимира Путина в Венгрию. Об этом сообщил заслуженный пилот Российской Федерации Юрий Сытник в беседе с агентством Regnum.

По его словам, управление всеми полетами осуществляется Евроконтролем, штаб-квартира которого расположена в Брюсселе. Эта структура отвечает за координацию воздушного движения над Европой и частично над территориями Азии, обеспечивая единый контроль над воздушным пространством континента.

Эксперт отметил, что благодаря действующей системе фиксируются абсолютно все полеты, включая президентские. При этом ограничения и санкции на такие рейсы не распространяются. По словам Сытника, государства не имеют права блокировать маршрут воздушного судна, на борту которого находится глава Российской Федерации.

Он также подчеркнул, что безопасность подобных перелетов обеспечивается множеством российских систем наблюдения, а Вооружённые силы страны находятся в состоянии полной боевой готовности на период полета.

Ранее, 16 октября, Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели восьмой телефонный разговор, в ходе которого договорились о проведении личного саммита. Встречу планируют организовать в Будапеште в течение ближайших двух недель. Для подготовки визита в Венгрии уже создан специальный оргкомитет.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что выбор венгерской столицы связан с дружественными и конструктивными отношениями обоих политиков с премьер-министром Виктором Орбаном.