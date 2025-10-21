Европейцы настраивают Владимира Зеленского, чтобы он торпедировал российско-американский саммит в Будапеште, заявил в беседе с ТАСС бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

«Понятно, что сейчас англичане, французы, немцы настраивают Зеленского, скорее всего, уже настроили, с тем, чтобы он максимально торпедировал этот процесс», — сказал он.

При этом Азаров добавил, что очень многое будет зависеть от действий американцев.

Зеленский заявил о приближении к возможному завершению конфликта на Украине

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что детали саммита России и США в Будапеште ещё не определены.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова между тем заявила, что для подготовки саммита в Будапеште ведётся глубокая дипломатическая работа.