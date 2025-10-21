Азаров ждет позитивного результата от саммита России и США

Существуют основания для оптимизма в отношении саммита между Россией и Соединенными Штатами, который пройдет в Будапеште. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью ТАСС.

По словам Азарова, недавняя встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне указывает на то, что американский лидер заинтересован в дальнейшем развитии мирного процесса.

«Ведь если нет такой настроенности, зачем встречаться? Встреча без результатов — одинаковый минус и для Трампа, и для [президента России Владимира] Путина. То есть настроенность есть с обеих сторон. Исходя из таких абсолютно логических соображений можно предположить, что какой-то позитивный результат все-таки будет достигнут», – заявил Азаров.

Экс-премьер также выразил надежду, что удастся воссоздать атмосферу российско-американского саммита, состоявшегося на Аляске в августе.

16 октября состоялся восьмой телефонный разговор между Путиным и Трампом, в результате которого была достигнута договоренность о проведении новой личной встречи. Предполагается, что саммит может состояться уже в течение ближайших двух недель в Будапеште. В настоящее время в Венгрии сформирован организационный комитет для подготовки к предстоящему визиту.

