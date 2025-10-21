В Японии впервые в истории премьер-министром стала женщина

Депутаты ключевой нижней палаты парламента Японии большинством голосов избрали председателя Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити 104-м премьер-министром страны. Такаити стала первой в истории Японии женщиной-премьером.

По итогам голосования Такаити получила 237 голосов из 465, что позволило ей одержать победу в первом туре голосования. Ее основной оппонент - лидер Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода набрал 149 голосов.

За день до голосования ЛДП, не имеющая большинства в парламенте, смогла заключить альянс с консервативной партией "Общество обновления Японии", что гарантировало Такаити избрание.

Теперь в течение дня Санаэ Такаити сформирует новое правительство. По данным японских СМИ, министром иностранных дел должен стать Тосимицу Мотэги, который уже занимал эту должность в период с 2019 по 2021 год. Мотэги был одним из конкурентов Такаити на выборах нового главы ЛДП. Еще один ее оппонент на внутрипартийных выборах - 44-летний Синдзиро Коидзуми (сын экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми - прим. ТАСС), как сообщается, займет пост министра обороны, став самым молодым главной японского оборонного ведомства.

Санаэ Такаити является ярко выраженным консерватором и выступает в защиту традиционных ценностей. В частности, в ходе своей политической карьеры она выступала против легализации в стране однополых браков и негативно высказывалась о возможности восхождения на японский императорский трон женщины. 64-летняя уроженка западной префектуры Нара - активный сторонник пересмотра 9-й статьи конституции, которая провозглашает отказ от создания вооруженных сил и от войны как средства разрешения международных споров. Она выступает резко против политизации паломничества в токийский храм Ясукуни, который в странах Азии считается символом милитаризма, неоднократно посещала его лично. Является действующим членом японской националистической организации "Ниппон кайги" ("Японский совет"), которая, в частности, отрицает преступления, совершенные японской армией на оккупированных территориях в первой половине прошлого века. Дипломированный специалист в области кибернетической безопасности. Такаити находится под российскими санкциями, введенными в ответ на политику Токио: она была включена в список 4 мая 2022 года, занимая пост главы ключевого Политического совета ЛДП.

Ожидать серьезных изменений в политическом курсе Японии при Такаити не приходится. В ходе предвыборной кампании она неоднократно подчеркивала важность развития японского-американского альянса, а также повышения обороноспособности страны. Она также выступила за создание в Японии структуры, аналогичной Центральному разведывательному управлению США. Придерживается мнения, что обстановка с безопасностью в регионе вокруг Японии "является самой тяжелой со времен окончания Второй мировой войны".