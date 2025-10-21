В Венгрии рассказали, что спецслужбы готовят для Путина и Трампа к их визиту

Спецслужбы Венгрии, России и США обеспечат максимальную безопасность президентов Владимира Путина и Дональда Трампа во время их предстоящей встречи в Будапеште. О подготовке к визиту сообщил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети Х.

«Оба президента Трамп и Путин будут в безопасности в Венгрии. <…> Венгерские службы хорошо обучены. Им будут помогать американские и российские специалисты», — написал Кошкович в соцсети Х.

Эксперт отметил, что встреча лидеров носит исключительный статус, поэтому к вопросам безопасности подошли с особой тщательностью.

Как уточнил Кошкович, венгерские правоохранители взаимодействуют с коллегами из России и США для создания единой системы защиты. К работе подключены сотрудники спецслужб и протокольных подразделений, отвечающих за безопасность первых лиц. Кроме того, в Будапеште усилены меры контроля на стратегических объектах, а также ограничено движение транспорта и пешеходов в центральных районах города.