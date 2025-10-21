Мэр Лондона Садик Хан знал о деятельности банд педофилов в столице Великобритании, но молчал о проблеме. В этом его уличило издание Express.

В расследовании газеты отмечается, что активность банд была выявлена в более чем десяти крупнейших городах Англии, а общее число жертв с большой вероятностью исчисляется тысячами. Примечательно, что в рядах подозреваемых преобладают представители пакистанской диаспоры, к которой относится и сам Хан.

«По итогам расследования, проведенного изданием Express, Садику Хану вменяется вина в сокрытии доказательств существования банд педофилов в Лондоне. Мэр Лондона читал сообщения об изнасиловании девочек в отелях группами мужчин, публично отрицая наличие проблемы», — указано в статье.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Садика Хана за миграционную политику.