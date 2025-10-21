Мэра Лондона уличили в замалчивании проблемы банд педофилов
Мэр Лондона Садик Хан знал о деятельности банд педофилов в столице Великобритании, но молчал о проблеме. В этом его уличило издание Express.
В расследовании газеты отмечается, что активность банд была выявлена в более чем десяти крупнейших городах Англии, а общее число жертв с большой вероятностью исчисляется тысячами. Примечательно, что в рядах подозреваемых преобладают представители пакистанской диаспоры, к которой относится и сам Хан.
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Садика Хана за миграционную политику.
«Я смотрю на Лондон, где ужасный мэр, а город так изменился. Теперь они хотят перейти на законы шариата, но вы же в другой стране. Так делать нельзя», — сказал он.