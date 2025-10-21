Госсекретарь США признался, что не может уснуть из-за НЛО

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что появление неопознанных летающих объектов (НЛО) вблизи засекреченных ядерных объектов лишает его сна. Слова политика приводит издание Daily Star.

© Газета.ru

Данное заявление соратник президента США Дональда Трампа сделал в документальном фильме «The Age of Disclosure» («Эпоха раскрытия информации»), трейлер которого недавно был представлен публике. Фильм обещает представить три ранее неизвестных видеоматериала, запечатлевших НЛО.

В трейлере Рубио подчеркнул, что наблюдаемые над стратегическими ядерными базами НЛО не связаны с вооруженными силами или правительством Соединенных Штатов. По его словам, о существовании этих загадочных аппаратов докладывалось первым лицам государства, а потенциальные источники информации предупреждали, что раскрытие секретов об этих НЛО может представлять угрозу для их жизни.

Рубио признался, что природа этих необъяснимых объектов не дает ему покоя.

