В Европе начался раздор из-за удара ВСУ по нефтепроводу «Дружба»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто публично упрекнул Европейскую комиссию в отсутствии оперативной поддержки после атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба». Политик раскритиковал ЕК своем аккаунте в социальной сети.

«Венгрия вместе со Словакией обратилась за помощью в ЕК после взрыва на нефтепроводе „Дружба“. Ответ от европейских чиновников поступил только через 49 дней. Только такой поддержки мы можем от них ожидать», — констатировал Сийярто в Х.

Ранее Сийярто неоднократно подчеркивал, что Венгрия намерена продолжать сотрудничество с Россией в энергетической сфере и не рассматривает возможность замены российских поставок альтернативными маршрутами из-за ограниченных мощностей. По его словам, прекращение импорта российской нефти и газа может поставить под угрозу стабильность венгерской энергосистемы. Эти заявления прозвучали на фоне обсуждения Еврокомиссией новых пошлин на российскую нефть и остановки поставок после диверсии на «Дружбе».