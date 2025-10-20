Трамп приступил к сносу восточного крыла Белого дома

Строительная фирма, в рамках реализации плана президента США Дональда Трампа по строительству нового бального зала, начала снос восточного крыла Белого дома. Об этом пишут обозреватели Джонатан Эдвардс и Дэн Даймонд в статье для Washington Post.

Журналисты напомнили, что американский лидер пообещал пристроить к Белому дому бальный зал таким образом, чтобы не затронуть, не повредить существующие здания.

«Это не будет мешать существующему зданию. Этого не будет. Оно будет находиться рядом с ним, но не будет касаться его — и это свидетельствует о полном уважении к существующему зданию, большим поклонником которого я являюсь. Это мое любимое здание. Это мое любимое место. Я люблю его», — заявил в июле Трамп при подписании указа о строительстве зала.

Вместе с тем, в понедельник, 20 октября, бригады приступили к сносу восточного крыла. В работах был задействован экскаватор, он крушил стены старинной постройки.

Трамп похвастался золотыми украшениями Овального кабинета

Очевидцы рассказали, что за ходом строительства наблюдала группа сотрудников Секретной службы — они стояли на ступенях Минфина США. Шум работ был слышен по всему Белому дому.

Представители Белого дома пояснили, что ранее здание неоднократно перестраивалось, в его конструкцию вносились существенные изменения. В частности, пострадавшее при работах восточное крыло было возведено в 1902 году, в 1942 году к нему был добавлен второй этаж.

Напомним, что восточное крыло традиционно использовалось первой леди и ее командой. Офисы президента и его первых заместителей долгое время располагались в западном крыле.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что строительство зала будет завершено до окончания президентского срока Трампа, на пристройку будет выделено порядка $200 млн.