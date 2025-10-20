Вучич оказался в безвыходной ситуации

Президент Сербии Александр Вучич признал что не знает, где взять необходимый стране газ, кроме как у России. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года.

«Люди говорят — у нас есть еще год и несколько месяцев. А что нам сделать за это время? Как и что построить? Наш трубопровод больше не работает в сторону Румынии, нужно строить новый интерконнектор — соединительный газопровод», — пожаловался Вучич.

Президент заметил, что реализация этого плана позволит организовать реверс из Венгрии. Кроме того, добавил он, можно будет построить интерконнектор с Северной Македонией.

Сербия разочарована, что Россия предложила поставки газа лишь до конца 2025 года

По его словам, даже если эти объекты будут приняты и введены в строй, вопрос о том, где взять необходимые объемы газа, останется открытым. Также, уточнил он, останется открытым вопрос, как возместить «цену на 30-40 процентов больше».

Вучич констатировал, что гражданам Сербии не следует волноваться — правительство сможет разрешить энергетический кризис, будет работать над этим.