Северная часть Черниговской области обесточена

Северная часть Черниговской области на Украине осталась без света в результате повреждения энергообъекта региона.

Об этом сообщает «Черниговоблэнерго» в своём Telegram-канале.

«Северная часть Черниговской области без света», — говорится в публикации.

Ранее в энергокомпании заявили, что в регионе у 28 тыс. абонентов отключился свет после повреждения одного из энергообъектов.

В Минобороны России подчёркивали, что удары по целям на Украине наносятся в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданские объекты в России.