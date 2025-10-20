Северная часть Черниговской области обесточена
Северная часть Черниговской области на Украине осталась без света в результате повреждения энергообъекта региона.
Об этом сообщает «Черниговоблэнерго» в своём Telegram-канале.
«Северная часть Черниговской области без света», — говорится в публикации.
Ранее в энергокомпании заявили, что в регионе у 28 тыс. абонентов отключился свет после повреждения одного из энергообъектов.
В Минобороны России подчёркивали, что удары по целям на Украине наносятся в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданские объекты в России.