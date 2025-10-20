Суд разрешил Трампу послать войска в Портленд

Американский президент Дональд Трамп добился официального разрешения об отправке солдат Национальной гвардии в Портленд. Такие полномочия глава Белого дома получил после решения апелляционного суда, передает в понедельник, 20 октября, РИА Новости.

© Lenta.ru

Как указывается в решении, у ответчиков имеется «высокая вероятность добиться успеха в апелляции». Кроме того, судьи отметили и другие факторы в пользу приостановки решения нижестоящего суда. Поэтому на время апелляции было удовлетворено ходатайство стороны Трампа, в котором его представители просили об этом.

Ранее сообщалось, что Калифорния и Орегон подали в суд на администрацию Трампа. Власти попытались не допустить отправку 200 солдат Нацгвардии в Портленд. По словам генпрокурора, городу не нужно это вмешательство, а своим решением президент злоупотребляет властью, поскольку он обязался использовать возможности войск для обеспечения безопасности штата.

27 сентября Трамп отправил в Портленд бойцов Национальной гвардии для борьбы с «внутренним терроризмом». По его словам, на сотрудников местных служб иммиграционного и таможенного контроля нападают сторонники движения «Антифа» и другие правонарушители. За несколько дней до этого Трамп признал движение террористической организацией, так как та своей деятельностью подрывает принцип верховенства закона.