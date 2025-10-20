Трамп рассказал об обсуждении с Путиным одной темы

Lenta.ru

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обсуждал во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным 16 октября удары по Украине. Об обсуждении этой темы глава США рассказал, отвечая на соответствующий вопрос представителя СМИ.

«Как вы знаете, большинство людей, которые гибнут, это солдаты. Солдаты гибнут и с российской, и с украинской стороны. (...) В дополнение [к происходящему на фронте] есть атаки на Киев и некоторые другие места — это человеческие жизни. Но большое число человеческих жизней — это жизни солдат на поле боя», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков сообщил, что перед встречей Путина с Трампом предстоит проделать много «домашней работы». По словам Пескова, подготовка к саммиту Россия — США в полном объеме пока не начата.