Трамп пригрозил "войти и убить" ХАМАС в случае продолжения казней в Газе

Американский президент Дональд Трамп в четверг пригрозил "войти и убить" членов ХАМАС, если палестинская группировка продолжит убийства своих противников в секторе Газа.

"Если ХАМАС продолжит убивать людей в Газе, что не было (предусмотрено) соглашением, у нас не будет другого выбора, кроме как пойти и убить их. Спасибо за внимание к этому вопросу!" - написал Трамп в своей сети Truth Social.

На видео в социальных сетях во вторник показаны казни палестинцев, обвиняемых в сотрудничестве с израильскими силами в секторе Газа.

Тем временем ХАМАС заявил, что передал все останки заложников, к которым у него есть доступ, добавив, что необходимы "значительные усилия и специальное оборудование" для возвращения оставшихся мертвых пленников в Газе. Высокопоставленный источник сообщил CNN: Израиль считает, что ХАМАС имеет доступ по меньшей мере к шести другим телам.