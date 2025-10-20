«Мы для Путина — враг номер один»: Лондон готовит десант на Украину

Министр обороны Великобритании Джон Хили, выступая перед бизнес-лидерами в Лондоне, заявил, что президент России Владимир Путин считает Соединенное Королевство своим «врагом номер один». Об этом сообщает Sky News.

Это заявление прозвучало на фоне подготовки Лондона к возможной отправке войск на Украину. По словам Хили, британские силы могут войти в состав многонационального контингента для обеспечения мира, если президент США Дональд Трамп добьется его заключения.

«Вот почему Путин считает Британию своим врагом номер один», — заявил Хили, подчеркнув, что Лондон готов взять на себя лидерство в обеспечении долгосрочной безопасности после прекращения огня.

Министр сообщил, что уже распорядился ускорить выделение 100 млн фунтов стерлингов и пересмотреть уровень боеготовности войск. Эта миссия, по его словам, станет частью «Многонациональных сил для Украины», создаваемых по инициативе Лондона и Парижа. Свои действия Хили объяснил наступлением «новой эры угроз», подчеркнув, что риск крупного межгосударственного конфликта в Европе не был так высок со времен окончания Второй мировой войны.