На Украине решили убрать русский из перечня подлежащих защите языков

Кабмин Украины внёс в Верховную раду законопроект, предусматривающий изменение списка языков, охватываемых Европейской хартией региональных или миноритарных языков. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Согласно поправкам, из перечня предлагается исключить русский и молдавский, добавить чешский, а также заменить термин «еврейский язык» на иврит.

Авторы инициативы заметили, что при ратификации Хартии в 2003 году английское понятие minority languages было ошибочно переведено как «языки национальных меньшинств», тогда как речь должна идти о языках, на которых говорят малые группы населения.

По мнению авторов законопроекта, русский язык, как наиболее распространенный среди языков национальных меньшинств, может вытеснить украинский из публичной сферы, и поэтому его следует исключить из перечня защищаемых в рамках Хартии.

Политолог Бондаренко: молодежь Украины предпочитает говорить на русском языке

Исключение молдавского обусловлено тем, что с 1 декабря 2023 года в Молдавии официально закреплён румынский язык как государственный, пояснили авторы поправок.

Ранее сообщалось, что на улицах Киева, Львова, Полтавы и ряда других городов все чаще слышится русский язык. По мнению экспертов, таким гуманным, мирным способом люди выражают протест против «державной мовы», политики правительства, бусификации, бесконечных похоронок, стояния на коленях.