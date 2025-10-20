Венгрия не будет блокировать новый пакет антироссийских санкций

Андрей Дуванов

Венгрия не будет блокировать 19-й пакет санкций Евросоюза против России. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Как объяснил Сийярто, Венгрия добилась того, чтобы из нового пакета антироссийских санкций удалили те меры, которые противоречили интересам Будапешта. На вопрос о том, внес ли он сам что-то в обсуждение нового пакета санкций, министр ответил, что он «не вносит вклад в безумие».

«У нас нет плана заблокировать его. Мы смогли убрать все те меры, которые пошли бы против нашего национального интереса», — заявил он.

Ранее Евросоюз не смог согласовать 19-й пакет санкций против России.