Разведка Украины назвала реальные сроки окончания конфликта

Надежды на завершение украинского конфликта до конца 2025 года не оправдались, поскольку предстоит еще зимняя военная кампания. Такое заявление, как сообщает украинское издание "Новини.LIVE", сделал заместитель главы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Он отметил, что есть данные о том, что Россия готовится к активной зимней военной кампании. Ранее Владимир Зеленский также заявлял, что ВСУ готовят некоторые шаги на фронте, кроме этого он внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации до февраля 2026 года.

Скибицкий отметил, что в начале года действительно существовали предпосылки для скорого мира, однако сейчас ситуация кардинально изменилась. По его словам, боевые действия будут продолжены.

Он добавил, что реальные переговоры о завершении конфликта могут стать возможными в 2026 году. Однако, как подчеркнул замглавы ГУР, это будет напрямую зависеть от результатов работы украинских политиков на международной арене.

Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, заявил сегодня, что в случае, если мирные усилия будут сорваны, многие "заплатят высокую цену".