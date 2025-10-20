Пьер де Голль, внук основателя Пятой республики генерала Шарля де Голля, призвал президента Франции Эмманюэля Макрона перестать «сидеть на двух стульях». Об этом пишет ТАСС.

По его словам, французский лидер занял агрессивную позицию в контексте кризиса на Украине, вступил в полемику.

«Последствия таковы, что Франция теперь не может сидеть за столом переговоров. Я сожалею об этом, я это осуждаю. Это очень далеко от позиции моего деда», — отметил Пьер де Голль.

По его мнению, лидер, который желает мира, не занимается полемикой, лидер, который не хочет портить отношения с Россией, не делает заявлений о победе Украины.

«Нельзя сидеть на двух стульях. У тебя должна быть четкая позиция. И эта четкая позиция должна быть позицией Франции — независимой страны, великой нации, которая на протяжении веков всегда была сильной и занимала видное место на международной арене», — обратился к Макрону де Голль.

Внук основателя Пятой республики выразил надежду на скорейшее установление мира на Украине, а также на то, что Париж примет участие в переговорном процессе.