Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что действительно встретился с бывшим французским лидером Николя Саркози. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Суд Парижа в сентябре приговорил Саркози к пяти годам лишения свободы. Судьи постановили, что экс-президент будет отбывать наказание в одиночной камере с 21 октября 2025 года.

17 октября Макрон встретился с предшественником в Елисейском дворце. Закрытая встреча продлилась больше часа. Информация о ней попала в СМИ 20 октября.

Макрон встретился с приговоренным к 5 годам тюрьмы Саркози

Макрон, в ответ на вопросы журналистов, сообщил, что действительно лично поговорил с Саркози. Он добавил, что это «нормально» и «по-человечески» в такой ситуации встретиться со своим предшественником на посту президента.

Вместе с тем, подчеркнул французский лидер, судебная система должна быть независимой. Он уточнил, что осуждает тех, кто угрожал судьям, задействованным в процессе над Саркози.